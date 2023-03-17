Экс-замминистра здравоохранения Ингушетии подозревают в хищении 17 млн рублей

Следствие разыскивает фигуранта дела

МАГАС, 17 марта. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего замминистра здравоохранения региона, которого подозревают в превышении должностных полномочий и хищении 17 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим заместителем министра здравоохранения Ингушетии по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". По данным следствия, в 2020 году подозреваемым за счет бюджетных средств приобретено медоборудование на сумму 102,47 млн рублей, при этом фактическая цена приобретенного оборудования составляла 85,37 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате противоправных действий подозреваемого оборудование приобрели за счет бюджетных средств по завышенной цене на сумму более 17 млн рублей. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры по установлению местонахождения фигуранта.