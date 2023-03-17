Территорию у жилого дома на западе Москвы оцепили из-за обнаруженной гранаты

Ее обнаружили возле дома на Осеннем бульваре

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Территория возле жилого дома на Осеннем бульваре на западе Москвы оцеплена из-за обнаруженной гранаты. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"В настоящее время территория возле жилого дома на Осеннем бульваре оцеплена в связи с обнаруженной там гранатой Ф-1. Представляет ли она опасность, будет установлено, на место ожидается прибытие саперов", - сказал собеседник агентства. Люди находятся на безопасном расстоянии.

В Москве с февраля произошло несколько инцидентов с гранатами. Так, 23 февраля, на территории посольства Швейцарии в центре Москвы были обнаружены предметы, похожие на гранаты. 1 марта гранату нашли возле грузовика Hyundai Porter на юго-востоке столицы. Во всех случаях для проверки выезжали сотрудники полиции и саперы, было установлено, что обнаруженные предметы являются страйкбольными гранатами. Опасности обнаруженные предметы не представляли.

13 марта ребенок обнаружил страйкбольную гранату на детской площадке на улице Маршала Савицкого в Москве, она взорвалась. Накануне вечером страйкбольная граната взорвалась на лестничной клетке дома на улице Константина Федина. Пострадавших нет.