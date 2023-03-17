Подозреваемого в коррупции главу ЦБ Ливана оставили на свободе после допроса следователей

По сведениям источника в суде, Риад Саляме ответил на 100 вопросов в течение шести часов

БЕЙРУТ, 17 марта. /ТАСС/. Следователи из Ливана и Евросоюза завершили в пятницу допрос управляющего Центральным банком Риада Саляме, который подозревается в отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Дворце правосудия, где проходят судебные слушания по делу о коррупционных преступлениях в банковском секторе.

"Саляме остался на свободе после двух судебных слушаний, в которых принимали участие юристы из Франции, Германии и Люксембурга, - отметил собеседник агентства. - Никаких обвинений ему пока не предъявлено". По его сведениям, допрос в пятницу продолжался два часа, в четверг глава ЦБ Ливана ответил на 100 заданных ему вопросов в течение шести часов.

К делу о незаконных валютных махинациях привлечены брат управляющего, бизнесмен Раджа Саляме и его помощница Марианна Ховейк. "Их допрос будет проводиться следовательской группой 15 апреля", - уточнил источник.

Ранее газета An-Nahar сообщила, что в ходе расследования, проведенного в 2022 году швейцарскими властями, было установлено, что глава ЦБ Саляме взимал комиссионные за продажу государственных ценных бумаг коммерческим банкам. Большая часть этих средств поступала, однако, не в Центробанк Ливана, а на счет брокерской компании Forry, которой владеет Раджа Саляме. Таким образом, по сведениям издания, было присвоено по меньше мере $500 млн, которые использовались для покупки недвижимости в Западной Европе.

В распространенном в пятницу заявлении для прессы главы Центробанка эти факты опровергаются. В нем говорится, что "никаких средств из государственных фондов не переводилось на его личные счеты или счета какой-либо частной фирмы". В документе отмечается, что Саляме "удовлетворен ходом следствия".

Выступивший перед журналистами, собравшимися у Дворца правосудия, активист из неправительственной организации "Народ хочет смены режима" Луэй Гандур подчеркнул, что "управляющий ЦБ является ключевым звеном в коррупционной системе Ливана, и у него имеются могущественные покровители". "Он [Саляме - прим. ТАСС] несет персональную ответственность за проведение денежно-кредитной политики, которая привела к финансовому банкротству", - утверждал активист.

Прошение об отставке

В четверг Саляме, который занимает свой пост с 1993 года, направил прошение об отставке премьер-министру Наджибу Микати, однако оно еще не рассматривалось, поскольку глава правительства находится сейчас с визитом в Италии. Срок полномочий 72-летнего чиновника истекает в июле, имена возможных претендентов на занятие должности управляющего ЦБ Ливана пока не называются.

15 марта глава судебного департамента Минюста Ливана Елена Искандер распространила заявление, в котором обвинила Саляме и его сообщников "в коррупционных преступлениях, связанных с отмыванием денег, незаконным обогащением, уклонением от уплаты налогов и подлогом". Искандер потребовала ареста управляющего ЦБ и конфискации его имущества.

В марте прошлого года коррупционное дело против братьев Саляме завела прокурор Горного Ливана Гада Аун, но тогда за главу ЦБ заступились спикер Палаты депутатов Набих Берри и премьер-министр Наджиб Микати. Скандальное расследование злоупотреблений в банковской сфере накануне парламентских выборов 15 мая премьер Микати расценил как "популистское шоу в интересах определенных политических кругов".

В результате допрос управляющего был перенесен на более поздний срок, а его арестованный брат был отпущен на свободу под залог.