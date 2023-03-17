В ЛНР в рамках дела о геноциде извлекли останки 46 человек

Личности 14 из них установлены

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следователи СК в рамках расследуемого в Луганской Народной республике уголовного дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов извлекли 46 останков граждан, по которым назначены медико-криминалистические экспертизы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшний момент следователями СУ СК России по Луганской Народной Республике извлечены 46 останков граждан, по которым назначены медико-криминалистические экспертизы. Личности 14 погибших и их родственники установлены. Указанная работа проводится в рамках расследуемого уголовного дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (статьи 357, 356 УК РФ). Установлено, что с 2016-го по декабрь 2022 года украинскими вооруженными формированиями было произведено около 3 тыс. артиллерийских обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры, в результате которых погибли более 800 граждан, в их числе дети", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи извлекли останки 20 мирных жителей в поселке Щедрищево. "При визуальном осмотре у ряда погибших обнаружены взрыво-осколочные ранения, отсутствие нижних конечностей и иные повреждения, которые повлекли их гибель", - сказали в СК.

Также там отметили, что к уголовной ответственности привлечены 16 военнослужащих Вооруженных сил Украины, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.