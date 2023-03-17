17 марта, 14:26

Обнаруженная у жилого дома на западе Москвы граната оказалась муляжом

Инцидент произошел на Осеннем бульваре

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Граната, обнаруженная возле жилого дома на Осеннем бульваре на западе Москвы, оказалась муляжом, опасности она не представляет. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Обнаруженный на Осеннем бульваре предмет, похожий на гранату, опасности не представляет, это муляж", - сказал собеседник агентства.

Днем в пятницу территорию возле жилого дома на Осеннем бульваре оцепили в связи с обнаруженной там гранатой Ф-1. Как отмечали в экстренных службах, ожидалось прибытие саперов, люди находились на безопасном расстоянии. 

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Москва
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