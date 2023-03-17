Третьего фигуранта дела о взятках в отделе МВД под Тулой отправили под домашний арест

Мера пресечения будет действовать до 14 мая

ТУЛА, 17 марта. /ТАСС/. Суд в пятницу по ходатайству следователей отправил под домашний арест экс-оперуполномоченного отдела МВД по Ясногорскому району, обвиняемого в посредничестве в передаче взяток за покровительство игорному клубу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

"В отношении третьего фигуранта дела суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 14 мая", - сказали в пресс-службе.

16 марта были избраны меры пресечения в отношении еще двух фигурантов дела - бывшего начальника отдела полиции и экс-заместителя начальника полиции. Первого мужчину заключили под стражу до 15 мая, а второго поместили под домашний арест до 14 мая.

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении трех бывших полицейских. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий либо бездействия по предварительному сговору") и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

По версии следствия, с июля по декабрь 2021 года начальник отдела полиции и замначальника полиции получали взятки в крупном размере за то, что не привлекали к ответственности за организацию и проведение азартных игр жительницу города Ясногорска. Деньги передавались через оперуполномоченного.