В Калининграде ФСБ изъяла более 110 кг наркотиков

Как сообщили в пресс-службе ведомства, наркотические средства были ввезены с территории Польши

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Оперативники управления ФСБ России по Калининградской области совместно с сотрудниками региональной таможни выявили и изъяли более 110 кг различных наркотических средств, ввезенных из Польши, возбуждено уголовное дело в отношении участников международной преступной группировки. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности во взаимодействии с Калининградской областной таможней пресечен контрабандный канал поступления наркотических средств и психотропных веществ из Республики Польша в Калининградскую область с использованием железнодорожного транспорта для последующего отправления морским сообщением в Санкт-Петербург в целях дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятий в Калининграде выявлена квартира, используемая для хранения наркотиков, в которой обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 110 кг, в числе которых - гашиш, МДМА, амфетамин и другие.

Возбуждено уголовное дело в отношении двух участников международной организованной преступной группировки, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). За совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.