Полицейские обезвредили более 70 противотанковых мин в Сватове

В центре общественных связей МВД республики напомнили, что эти мины запрещены международным правом

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) обезвредили более 70 немецких противотанковых мин, дистанционно установленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Сватове во время обстрелов. Об этом сообщил центр общественных связей МВД республики.

"В результате ракетного удара ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по западу, северо-западу и центру Сватова обнаружены противотанковые мины с противопехотным потенциалом немецкого производства АТ-2, стоящие на вооружении отдельных стран НАТО <...>. Всего было уничтожено более 70 боеприпасов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В министерстве добавили, что для предотвращения жертв среди мирного населения сотрудники полиции совместно с другими оперативными службами обезвредили мины иностранного производства. В ведомстве напомнили, что эти мины запрещены международным правом.

В МВД республики рассказали, что немецкие мины представляют серьезную опасность для населения, так как "магнитный датчик боеприпаса реагирует на металлические объекты, даже самые мелкие". "АТ-2 может среагировать как на машину, так и на пуговицу, находящуюся на одежде прохожего. Любая попытка переместить мину спровоцирует ее детонацию. Кроме того, немецкие боеприпасы обладают функцией самоподрыва по истечении четырех суток, которые происходят практически в 99% случаев", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что практически четверть территории Сватова оказалась заминирована в результате обстрела ракетами для дистанционной постановки немецких противотанковых мин.