17 марта, 14:46,
обновлено 17 марта, 15:23

В Приднестровье задержали еще двух человек, причастных к подготовке терактов

В Приднестровье задержали еще двух человек, причастных к подготовке терактов
Тирасполь
© REUTERS/ Vladislav Bachev

Власти непризнанной республики ранее сообщили о предотвращении теракта и задержании предполагаемого исполнителя, а также его сообщника

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Еще два человека, причастных к подготовке терактов против руководства Приднестровья и делегации ОБСЕ, задержаны в непризнанной республике. Об этом сообщил в пятницу прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий в интервью телеканалу "Первый Приднестровский".

"Задержаны еще двое лиц, которые непосредственно имеют отношение к тому, что произошло, но не с точки зрения непосредственного участия в подготовке теракта, а в том или ином содействии", - сказал прокурор.

На прошлой неделе министерство госбезопасности непризнанной республики сообщило о предотвращении теракта и задержании предполагаемого исполнителя, а также его сообщника. Сообщалось, что организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины. 

© Информационное агентство ТАСС
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