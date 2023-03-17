В Костроме СК возбудил дело из-за плохих жилищных условий семьи с ребенком с инвалидностью

По данным ведомства, мать и сын проживают в квартире, которую регулярно затапливает из-за аварийного состояния кровли дома

КОСТРОМА, 17 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Костроме возбудили уголовное дело о нарушении жилищных прав семьи с ребенком с инвалидностью: мать и сын проживают в квартире, которую регулярно затапливает из-за аварийного состояния кровли дома. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по сообщению, размещенному в публичном пространстве, о небезопасных условиях проживания матери с ребенком с ограниченными возможностями в городе Костроме по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Женщина с несовершеннолетним сыном с инвалидностью проживает в многоквартирном доме в микрорайоне Паново в Костроме, в квартире на пятом этаже дома 1985 года постройки. С 2018 года в период таяния снега и обильных осадков в квартирах жильцов возникают протечки. Капремонт кровли не проводился с момента постройки дома. Женщина неоднократно обращалась в управляющую компанию с заявлениями о проведении ремонта кровли. "Но лица из числа руководства управляющей организации, достоверно зная об угрожающем жизни и здоровью граждан состоянии крыши многоквартирного дома, должных мер для обеспечения безопасности людей и предупреждения дальнейшего развития деформации кровли не принимали, продолжая оказывать услуги по договору управления и обслуживания дома, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - уточнили в пресс-службе.

Следователи осмотрели квартиру, допросили потерпевшую и работников управляющей компании. К материалам дела приобщили техническую документацию.