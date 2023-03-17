В Петербурге микроавтобус выехал на тротуар и сбил шесть человек

Среди пострадавших трое детей, их госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Микроавтобус выехал на тротуар в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга, сбив несколько человек у автобусной остановки. Пострадали шестеро, среди них трое детей, сообщили в пятницу журналистам в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По предварительной информации, около 16:30 мск на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина микроавтобус Ford Transit выехал на тротуар у остановки общественного транспорта.

"В результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых, состояние которых уточняется, и трое детей, двое из которых в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

На месте аварии сейчас работают следователи полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили ТАСС в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, трое взрослых пострадавших получили травмы средней степени тяжести, они также доставлены в стационар.

На видеозаписи, опубликованной местными СМИ, видно, что автобус на скорости врезался в группу из пяти человек, которые находились у пешеходного перехода, ударом их всех отбросило на несколько метров, после чего автобус остановился. Еще как минимум одна женщина, проходившая по тротуару, в результате ДТП упала на асфальт.