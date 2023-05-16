Британская полиция ведет расследование в отношении обвиненного в изнасилованиях депутата

Джулиана Найта исключили из правящей Консервативной партии в декабре 2022 года после того, как в полицию Лондона поступило обращение от потерпевших лиц

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Полиция английского графства Эссекс начала расследование в отношении британского парламентария Джулиана Найта, который обвиняется в изнасилованиях. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник региональным полицейским управлением.

"Мы согласились взяться за расследования после того, как дело было передано нам полицейским управлением Лондона. Расследование проводится в связи с обвинениями в сексуальном насилии, - сказано в документе. - Детективы, специализирующиеся на такого рода делах, соберут необходимые свидетельства и тщательно изучат все обстоятельства произошедшего".

Найт был исключен из правящей Консервативной партии в декабре прошлого года после того, как в полицию Лондона поступило обращение от потерпевших лиц. В прошлом месяце он также покинул пост председателя парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. При этом Найт продолжает заседать в Палате общин британского парламента как независимый депутат и отрицает все обвинения в свой адрес.

51-летний Найт был избран в Палату общин в 2014 году. До этого он построил успешную журналистскую карьеру и много лет занимал пост финансового редактора газета Independent on Sunday.