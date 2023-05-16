В Свердловской области пассажирский поезд столкнулся с лесовозом

Пострадавших нет

ТАСС, 16 мая. Пассажирский поезд сообщением Устье-Аха - Тавда столкнулся с лесовозом, выехавшим на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, в Свердловской области. Пострадавших нет, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В Свердловской области поезд протаранил лесовоз. МВД устанавливает обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде. Дорожный инцидент произошел сегодня около в 11:45 (09:45 мск) на регулируемом железнодорожном переезде 354-го км станции Тавда-Лобазиха. <…> По предварительным данным, водитель лесовоза "Урал" выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом пригородного пассажирского поезда сообщением Устье-Аха - Тавда, с последующим наездом на светофорный объект", - сообщил Горелых, уточнив, что в результате ДТП люди не пострадали.

Поезд простоял на переезде около 20 минут, после чего продолжил движение.

"Водитель тягача пояснил, что при проезде переезда не заметил запрещающий сигнал светофора и не услышал звук приближавшегося локомотива. В отношении водителя грузового автомобиля составлен административный материал за нарушение правил дорожного движения по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ - "Нарушение правил проезда железнодорожных переездов", - отметил Горелых.

По данным Горелых, в марте на этом участке уже происходила аналогичная авария, поэтому принято решение о рассмотрении вопроса обустройства данного переезда железнодорожным шлагбаумом.