16 мая, 14:53

СМИ: самолет ВВС Индии застрял на полосе в Лехе

Все рейсы отменили

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая. /ТАСС/. Аэропорт в Лехе заблокирован во вторник после того, как взлетно-посадочная полоса оказалась занята тяжелым военно-транспортным самолетом ВВС Индии C-17 Globemaster. Как сообщает телеканал NDTV, отменены все рейсы в этот единственный крупный аэропорт в регионе.

По информации телеканала, у самолета возникли технические проблемы. Аэропорт закрыт уже несколько часов. Власти обещают решить проблему как можно скорее.

Индия имеет на вооружении 11 транспортных самолетов С-17 американского производства. Самолет, приземлившийся в Лехе, выполнял плановый полет. 

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