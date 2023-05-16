16 мая, 15:21

В Новгородской области произошел пожар на пилораме

Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Пилорама загорелась в деревне Боровенке Окуловского района Новгородской области на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о пожаре в деревне Боровенке Окуловского района. <...> площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

На момент прибытия противопожарной службы области установлено, что на территории пилорамы горят отходы производства.

В ликвидации пожара задействованы противопожарная служба области, ГУ МЧС России по Новгородской области, добровольная пожарная команда.

Как уточнили в пресс-службе, на данный момент информации о пострадавших нет. 

Теги:
РоссияНовгородская область
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