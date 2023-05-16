В Уфе на закрывшую в квартире на два дня ребенка женщину возбудили уголовное дело

Устанавливается местонахождение матери несовершеннолетнего

УФА, 16 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбуждено в Уфе на женщину, которая заперла 6-летнего ребенка в квартире на два дня. Ребенок позвал на помощь из окна, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии во вторник.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности"). В настоящее время следователями совместно с оперативниками устанавливается местонахождение матери ребенка, обстоятельства произошедшего, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, а также иные причины и условия, способствовавшие произошедшему", - говорится в сообщении.

Информация об инциденте была получена из СМИ, которые сообщили, что экстренные службы и полиция выезжали на оказание помощи 6-летнему мальчику, запертому в квартире. Они не смогли найти мать ребенка, дверь открыл собственник квартиры, который сдавал ее в аренду. Мальчик передан отцу, проживающему отдельно.