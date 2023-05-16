На Кубани объявили штормовое из-за возможного подъема воды 16-17 мая

В регионе также возможен ветер с порывами до 18 м/с

ТАСС, 16 мая. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за прогнозируемого подъема уровня реки Кубань в Усть-Лабинском и Тбилисском районах 16-17 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение по подъему уровней воды. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 16 мая 2023 года и до конца суток 17 мая 2023 года в связи с прохождением паводковой волны и с учетом времени добегания на реке Кубань (Усть-Лабинский, Тбилисский районы) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

По данным Краснодарского ЦГМС, в ближайшие сутки на Кубани будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков. Возможен ветер с порывами до 18 м/с.