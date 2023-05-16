Росгвардия обезвредила взрывоопасный предмет, обнаруженный у АЗС в Курской области

В региональном управлении ведомства также сообщили, что предмет вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом

ТАСС, 16 мая. Взрывоопасный предмет обнаружили возле автозаправки в Рыльске Курской области, сотрудники Росгвардии вывезли его в безопасное место и уничтожили. Об этом ТАСС сообщили в управлении Росгвардии по региону.

"Обнаруженный около одной из АЗС города Рыльска взрывоопасный предмет обследован взрывотехниками ОМОН "Финист" регионального управления Росгвардии, после чего с соблюдением мер безопасности вывезен в безопасное место и уничтожен накладным зарядом", - сказал собеседник агентства.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, в городских автобусах оборудованы специальные тревожные кнопки.