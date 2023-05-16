В США предъявили обвинение россиянину Матвееву в киберпреступлениях

Он ранее был внесен в санкционный список

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения в киберпреступлениях и сговоре россиянину Михаилу Матвееву, внесенному ранее в санкционный список. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

По версии обвинения, Матвеев начиная с 2020 года участвовал в сговоре с целью распространения по меньшей мере трех вариантов вирусов-вымогателей. Как утверждает прокуратура, при помощи этих вирусов "атакам подверглись тысячи жертв в США и по всему миру", в том числе правоохранительные органы, госучреждения, больницы и школы. Согласно документу, участники схемы якобы требовали у жертв выкуп на общую сумму $400 млн, всего они получили таким образом порядка $200 млн.

Как следует из документа, прокуратура в штате Нью-Джерси инкриминирует Матвееву сговор с целью передачи жертвам атак требований выкупа, сговор с целью нарушения работы защищенных компьютеров и умышленное нарушение работы защищенных компьютеров. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения, указывается в заявлении. В документе подчеркивается, что Госдепартамент США объявил о награде в размере $10 млн за информацию, которая привела бы к аресту Матвеева.

Ранее во вторник Министерство финансов США сообщило о том, что Вашингтон внес гражданина России Михаила Матвеева в санкционный список, участники которого, по версии Вашингтона, связаны с преступлениями в киберпространстве. Как отмечается в документе, ограничения были введены против "Матвеева Михаила Павловича <...>, также известного как Uhodiransomwar или Wazawaka. Минфин указывает, что Матвеев проживает в Калининграде.