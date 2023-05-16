16 мая, 16:35,
обновлено 16 мая, 16:43
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Александровки из РСЗО со стороны ВСУ

По поселку в пригороде Донецка было выпущено 20 ракет

ДОНЕЦК, 16 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник вечером нанесли удар по поселку Александровка в пригороде Донецка с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 20 ракет. Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению <…> Александровки, выпущено 20 ракет из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется. 

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