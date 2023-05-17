Премьер Греции раскритиковал подавших на него в суд родственников погибших в аварии поезда

Кириакос Мицотакис выразил мнение, что гнев граждан "не оправдывает такого поведения"

АФИНЫ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис раскритиковал во вторник родственников погибших в железнодорожной катастрофе, которые подали на него в суд.

Журналисты телеканала ANT1 спросили главу правительства об этом иске. "Мне жаль, что этот вопрос превратился таким образом в инструмент за несколько дней до [парламентских] выборов. Я считаю, что оправданный гнев родственников погибших не оправдывает такого поведения", - ответил премьер.

Родственники погибших в Греции в крупной железнодорожной катастрофе, которая произошла в ночь на 1 марта в Темпи недалеко от города Лариса, подали ранее в суд на Мицотакиса и еще 16 человек, в том числе министра транспорта и чиновников железнодорожных компаний. В иске говорится о необходимости привлечь к ответственности виновных в катастрофе.

По сообщению компании Hellenic Train, в пассажирском поезде Афины - Салоники, который столкнулся с грузовым составом на большой скорости, было примерно 350 человек. По официальным данным пожарной службы Греции, в катастрофе погибли 57 человек, десятки получили ранения. Большинство погибших - юноши и девушки в возрасте 20-30 лет.

После катастрофы представители профсоюзов железнодорожников заявили о проблемах с обеспечением безопасности движения на железной дороге Афины - Салоники. По их словам, на некоторых участках трассы, где ходят поезда со скоростью до 160 км/ч, не работают системы световой сигнализации и автоматического управления, движение поездов не отображается на экранах мониторов, а машинисты фактически ведут поезда в ручном режиме.