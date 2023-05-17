В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрелов ВСУ

Кроме того, повреждены 15 жилых домов

ДОНЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 357 боеприпасов по населенным пунктам ДНР, в результате ударов пострадала женщина. Об этом сообщило в ночь на среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, зафиксировано 63 обстрела из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня. Помимо прочего, украинские военные атаковали Ясиноватую с помощью беспилотника. Удары также наносились по Горловке, Гольмовскому, Зайцево, Озеряновке, Пантелеймоновке, Красному Партизану, Донецку, Макеевке, Александровке, Евгеновке. Всего было выпущено 357 боеприпасов.

В результате обстрелов была ранена мирная жительница. Кроме того, были повреждены 15 жилых домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.

14 мая киевские силовики совершили 53 обстрела ДНР.