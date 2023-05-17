16 мая, 21:32

В Москве трех женщин задержали за попытку продать младенца

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

В качестве оплаты за ребенка им передали 60 тыс. рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Три женщины задержаны за попытку продать младенца в одном из торговых центров на севере Москвы. Об этом сообщили журналистам в столичном ГСУ СК России.

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"Женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения, находясь в одном из торговых центров на севере Москвы, действуя организованной группой, совершили продажу девочки 2023 года рождения, получив от четвертой женщины, действующей в рамках оперативно-разыскного мероприятия "оперативный эксперимент", в качестве оплаты за указанного ребенка денежные средства в размере 60 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что инцидент произошел 15 мая.

В СК отметили, что сотрудники правоохранительных органов после составления соответствующих расписок о получении денег и передачи ребенка задержали женщин. "Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве проводится доследственная проверка", - добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего, опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения. Жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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