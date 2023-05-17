В Новой Москве в ходе конфликта со стрельбой пострадали три человека

ЧП произошло на улице Центральной в деревне Десна

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 10 человек устроили разборки со стрельбой и поножовщиной в Новой Москве, в результате пострадали 3 человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на улице Центральной в деревне Десна в Новой Москве. Между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой некоторые из участников устроили стрельбу, предварительно, из травматического оружия. Также в ходе разборок использовались ножи. В результате три человека пострадали, двое доставлены в больницу с огнестрельным ранением, один - с ножевым", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с места происшествия скрылись порядка 8-10 человек, сейчас их ищут. Они могут передвигаться на автомобилях.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что информация о конфликте поступила в 20:30 мск во вторник. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого, по предварительным данным, три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение. Иные участники инцидента с места происшествия скрылись", - сказали в главке.

На месте работает следственно-оперативная группа. Подозреваемых разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.