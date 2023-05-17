В Приморье в произведенных на зараженном предприятии кормах обнаружили вирус АЧС

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Бронца, дефицита свинины из-за вспышки болезни не будет

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС) в образцах кормов для животных, произведенных на свинокомплексе в селе приморском селе Михайловка, сообщает в среду пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"В результате проведенных исследований ДНК вируса АЧС обнаружена в образцах мясокостной муки. Вирус Приморской межобластной ветеринарной лабораторией выявлен в кормах для свиней впервые", - говорится в сообщении ведомства.

По информации "Русагро", свинокомплексы построены в формате моноблоков с закрытым циклом, что гарантирует локализацию заболевания внутри них. Маршруты передвижения транспорта и персонала предусматривают соблюдение карантина для персонала и обеззараживающую обработку транспорта. Все остальные площадки компании работают по плану, но переведены на усиленный режим безопасности.

Как заявил министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, приморские производители обеспечивают регион свининой на 100%, и дефицита этого мяса из-за вспышки АЧС не будет.

Во вторник пресс-служба группы компаний "Русагро" заявила о вирусе АЧС на одном из шести свинокомплексов компании в регионе. Комплекс изолирован, все животные будут утилизированы.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. Из-за последствий вируса власти Приморья в январе ввели запрет на все виды охоты на кабана в регионе до 2025 года, так как кабан является пищей для амурского тигра, и дальнейшее снижение численности кабана может негативно сказаться на популяции этого хищника.