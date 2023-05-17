В Хабаровском крае за сутки потушили лесные пожары на площади более 5 тыс. га

Пожарные ликвидировали 6 возгораний

ХАБАРОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Лесные пожарные в Хабаровском крае за сутки ликвидировали возгорания на площади, превышающей 5 тыс. га. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Ликвидировано 6 пожаров на площади 5 014 тыс. га", - говорится в сообщении.

Сейчас в крае горит территория на 117 га, зарегистрировано 5 возгораний. Очаги находятся у поселений Болен, Амгунь, Гатка, Победа. Пожары в основном возникли по вине местного населения, некоторые - из-за гроз, уточнили ТАСС в министерстве. К тушению огня привлечено 247 человек, задействовано 34 единицы техники, 4 воздушных судна.

Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло 262 пожара на площади почти 95,3 тыс. га.

Обстановка с пожарами обострилась в Хабаровском крае с установлением теплой и сухой погоды. Для стабилизации ситуации с возгораниями в регионе введен особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах.