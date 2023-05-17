Бывшему гендиректору ХК "Адмирал" смягчили приговор по делу о мошенничестве

Основанием стала повторная экспертиза, сообщили в пресс-службе суда

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Приморский краевой суд после рассмотрения апелляции на приговор первой инстанции уменьшил срок заключения и размер штрафа бывшему гендиректору хоккейного клуба "Адмирал" Илье Спокойнову и его жене Марине Свиридовой по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе краевого суда.

"Квалификация содеянного Спокойновым оставлена без изменения, но с учетом значительного снижения размера причиненного ущерба ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Свиридова признана виновной в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ей в связи с теми же обстоятельствами назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - сообщили в суде.

В пресс-службе уточнили, что основанием стала повторная судебно-оценочная экспертиза. По ее результатам, согласно заключению эксперта, размер ущерба от преступлений был снижен более чем в два раза. Кроме того, коллегия выявила нарушения, допущенные судом первой инстанции. Апелляционный приговор вступил в законную силу.

Как установил суд, с 2014 года по 2016 год осужденные совместно совершили хищение средств в размере 180 млн рублей из бюджета Приморского края. Они инициировали заключение договоров на поставку оборудования по завышенным ценам с организациями, контролируемыми Свиридовой.

В ноябре 2022 года Спокойнов и Свиридова были признаны Фрунзенским районным судом Владивостока виновными в мошенничестве на 180 млн рублей. Спокойнов в качестве наказания получил 4 года и 6 месяцев колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей, а Свиридова - 5 лет колонии и штраф в размере 600 тыс. рублей.