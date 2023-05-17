17 мая, 02:39

В Колумбии спасатели ищут четырех детей, находившихся на борту разбившегося самолета

Президент страны Густаво Петро распорядился привлечь к поиску наземные и воздушные силы

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая. /ТАСС/. Колумбийские спасатели ищут в джунглях четырех детей, находившихся на борту разбившегося самолета. Об этом сообщило во вторник управление гражданской авиации страны.

По ее данным, самолет, пропавший 1 мая, был обнаружен в лесных зарослях 15 мая. "К настоящему моменту спасатели нашли тела трех взрослых в зоне, где было найдено воздушное судно. <...> Мы продолжаем с надеждой и решительностью поиск несовершеннолетних", - говорится на странице управления в Twitter.

Всего на борту самолета Cessna 206, направлявшегося из Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семь человек. В последнем сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя. Президент Колумбии Густаво Петро распорядился привлечь к поиску детей наземные и воздушные силы. 

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КолумбияПетро, Густаво
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