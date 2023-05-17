В Индийском океане перевернулось рыболовное судно КНР

По данным Центрального телевидения Китая, 39 человек пропали без вести

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Китайское рыболовное судно перевернулось в центральной части Индийского океана, в результате чего связь потеряна с 39 членами экипажа. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

На борту находились 17 граждан КНР, 17 индонезийцев и 5 филиппинцев. Все они числятся пропавшими без вести, ведутся поисково-спасательные работы, проинформировал телеканал.

После инцидента председатель КНР Си Цзиньпин распорядился направить дополнительные спасательные силы на место ЧП и скоординировать международные поисково-спасательные работы.