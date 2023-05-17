В Киргизии в ходе спецоперации ликвидировали воевавшего в Сирии вооруженного преступника

По данным источника, двое спецназовцев получили ранения

БИШКЕК, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники спецподразделений Киргизии в ходе проведения в среду в Чуйской области операции по задержанию вооруженной группировки ликвидировали одного из ее членов, который принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"В селе Дмитриевка во время спецоперации ликвидирован один из членов преступной группировки, которая оказала вооруженное сопротивление", - заявил собеседник.

По его данным, уничтоженный боевик ранее также принимал участие в боевых действиях в Сирии в составе террористических группировок. Помимо этого, он был причастен к вооруженному нападению на автомобиль в Ошской области Киргизии и скрывался на территории Чуйской области. Во время задержания он и его подельники открыли стрельбу по силовикам. Оставшиеся члены бандгруппы забаррикадировались в одном из частных домов, продолжаются действия по их нейтрализации.

Операция по задержанию бандгруппы началась утром 17 мая. Сотрудники спецподразделений заблокировали с двух сторон село Дмитриевка. Источник уточнил, что двое спецназовцев получили ранения. "Во время задержания подозреваемой в совершении разбойного нападения вооруженной банды в селе Дмитриевка были ранены два бойца спецназа", - сообщил собеседник.

По его данным, один из пострадавших госпитализирован с огнестрельным ранением бедра, другому оказана амбулаторная помощь.

На место проведения операции прибыли руководители МВД и Госкомитета национальной безопасности республики.

По свидетельству очевидцев, в этом населенном пункте ранее были слышны выстрелы.

Село Дмитриевка расположено примерно в 30 км к востоку от Бишкека.