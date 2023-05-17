В Приморье арестовали депутата заксобрания по делу о взятке

Анна Алеко будет находиться под стражей до 15 июля

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока в среду арестовал депутата законодательного собрания Приморского края Анну Алеко ("Единая Россия") по делу о получении взятки, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"Ленинским районным судом города Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток до 15 июля. Вменяется статья 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сообщили в пресс-службе.

Региональное управление Следственного комитета РФ пока не комментирует дело в отношении Алеко.

Анна Алеко является депутатом регионального парламента с 2021 года, где исполняет обязанности заместителя председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания. Также она занимала должности в мэрии Владивостока и правительстве Приморья.