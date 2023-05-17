Осужденного сына экс-губернатора Приангарья Левченко лишили депутатских полномочий

За принятие этого решения проголосовали 26 парламентариев, против высказались 7, воздержались 3

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера фракции КПРФ, сына экс-губернатора региона Сергея Левченко Андрея Левченко, осужденного по делу о мошенничестве. Как следует из данных с табло результатов голосования, прекращение полномочий Левченко поддержали 26 депутатов, против высказались 7, 3 воздержались, передает корреспондент ТАСС.

"Решение принято", - подвел итог голосования спикер заксобрания Александр Ведерников.

Как пояснила председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ольга Безродных, основанием для досрочного прекращения полномочий Левченко является вступивший в силу обвинительный приговор.

Депутат закосбрания от КПРФ Сергей Бренюк зачитал обращение к парламентариям от Левченко, который заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением, уголовное дело считает преследованием за оппозиционную деятельность. Также, по мнению Левченко, заксобрание на данный момент не обладает информацией о результатах проверки, которую по поручению президента должна была провести Генпрокуратура на предмет "преследования коммунистов". "Принятие решения о лишении меня статуса депутата без учета проверки, согласно поручению президента, во-первых, представляется мне незаконным, во-вторых, поспешным и необдуманным действием, влекущим за собой ответственность, поскольку депутат обязан при голосовании в ходе сессии учитывать не отдельные нормы законодательства, а весь комплекс норм как федеральных, так и региональных законов", - говорится в обращении Левченко.

Заместитель прокурора Иркутской области Любовь Исаканова на сессии сообщила, что обвинительный приговор в отношении Левченко вступил в законную силу 6 марта 2023 года. Она также пояснила, что условно-досрочное освобождение Левченко не отменяет обвинительный приговор, поэтому не является основанием для сохранения за ним статуса депутата заксобрания.

Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил Левченко к 9 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1,6 млн рублей. Подсудимый обжаловал приговор. В марте 2023 года ему сократили срок до 6 лет, а 10 мая Ангарский городской суд удовлетворил ходатайство Левченко об условно-досрочном освобождении.

Дело Левченко

По версии следствия, Левченко создал организованную группу, в которую входили руководители подконтрольной ему компании "Звезда". Они заключили в Москве картельные соглашения с предприятиями, производящими лифты. Благодаря этому коммерческая организация заключила с Фондом капремонта многоквартирных домов Иркутской области договоры по замене лифтового оборудования, ей было перечислено более 559,6 млн рублей, производственным предприятиям - более 435,2 млн рублей. В результате незаконно извлечен доход на сумму почти 1 млрд рублей.

В феврале 2023 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал журналистам, что президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить информацию о "преследовании коммунистов", в том числе Левченко.