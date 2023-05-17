ФСБ выявила крупный канал поставок контрафактного алкоголя в Хакасию

Сотрудники службы изъяли более 50 тонн спиртосодержащей продукции

ТАСС, 17 мая. Сотрудники ФСБ пресекли канал масштабных поставок контрафактного алкоголя в Хакасию, изъято более 50 тонн спиртосодержащей продукции, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Установлено, что житель г. Абакана 1986 г. р. организовал незаконный ввоз спиртосодержащей продукции из г. Новосибирска в Хакасию с целью ее сбыта на территории республики. В ходе оперативно-разыскных мероприятий у данного лица изъято более 50 тонн алкоголя разных видов (водка, чача, коньяк и др.) на общую сумму свыше 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обнаруженный объем контрафактного алкоголя является крупнейшей партией, выявленной в регионе за последние несколько лет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере".