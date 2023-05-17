17 мая, 03:48

В Иркутске организаторы незаконного пребывания мигрантов получили условный срок

Осужденные помогли 57 иностранным гражданам встать на миграционный учет через фиктивные трудовые договоры

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы условно двоих граждан РФ, которые организовали незаконное пребывание в стране 57 мигрантов. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Куйбышевским районным судом Иркутска оглашен приговор двоим гражданам Российской Федерации, виновным в организации незаконного пребывания на территории страны иностранных граждан. <…> Каждому из виновных назначено наказание в виде двух лет шести месяцев условно с испытательным сроком два года. В отношении иностранных граждан, воспользовавшихся услугами преступников, проведены проверки, по результатам которых фиктивные документы аннулированы, а их обладатели выдворены за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

С июня 2019 года по февраль 2020 года осужденные за денежное вознаграждение помогли 57 иностранным гражданам встать на миграционный учет в Иркутске путем заключения фиктивных трудовых договоров.

Одна из осужденных была задержана в 2022 году в Краснодарском крае, где проживала в последнее время. 

Теги:
РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
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