В Тюменской области ликвидировали природные пожары на площади почти 7 тыс. га

В ликвидации огня участвуют более 900 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали природные пожары в Тюменской области на площади почти 7 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона в среду.

"На утро 17 мая по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области действуют пять лесных пожаров, в том числе четыре локализовано. За прошедшие сутки зафиксировано четыре новых лесных пожара, ликвидировано семь лесных пожаров на площади 6 952,2 га", - сказано в сообщении.

В среду в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен четвертый класс пожарной опасности (высокая степень).

Тушением природных пожаров занимаются свыше 900 человек и 162 единицы техники. Продолжается активное применение авиации - работают 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами.