В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших при возгорании на газопроводе

Оно остается тяжелым, сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая. /ТАСС/. Состояние пострадавших при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода в Белоярском районе Югры остается тяжелым. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский в своем Telegram-канале в среду.

"Оперативная информация о состоянии пострадавших при возгорании на одном из участков газопровода в Белоярском районе. На утро 17 мая трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое - в ожоговом центре Сургута. Состояние тяжелое, стабильное", - написал он.

По его словам, врачи делают все возможное для спасения жизни пострадавших.

Ранее в экстренных службах сообщали ТАСС, что 16 мая произошло возгорание на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал - Европа компании "Газпром трансгаз Югорск" в районе крановых узлов на линейной части. Директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский уточнял, что один человек погиб, пять получили травмы, они в тяжелом состоянии доставлены в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха.

В пресс-службе прокуратуры поясняли, что возгорание произошло при проведении ремонтных работ на выведенном из строя участке газопровода. По данному факту СУ СКР по Югре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

