В Якутии закрыли взлетно-посадочную полосу аэропорта Зырянка

Ее подтопило из-за паводка

ЯКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Подтопление фиксируется на взлетно-посадочной полосе аэропорта Зырянка Верхнеколымского района Якутии, следует из штормового предупреждения, опубликованного в среду в Telegram-канале Якутского УГМС.

"На реке Колыма у гидропоста Зырянка по состоянию на 17 мая в 12:00 (04:00 мск) <...> уровень воды достиг отметки 699 см над нулем поста, ниже гидропоста образовался затор льда. Наблюдается затопление взлетно-посадочной полосы местного аэропорта", - сообщили в управлении.

В ближайшие двое суток в районе рост уровня воды продолжится до отметки 750-800 см при опасном явлении в 770 см. Ожидается выход воды на пойму и затопление пониженных участков.

Как уточнили ТАСС в ЕДДС Верхнеколымского района, полоса закрыта, фиксируется подтопление на 50%.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Особенно опасны весенние половодья, когда при ледоходе реки выходят из берегов. Причиной этому являются заторы, толщина льда на реках иногда достигает 2 м. Для предотвращения угрозы в республике каждый год проводятся профилактические мероприятия.