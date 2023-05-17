17 мая, 04:41
Военная операция на Украине

ВСУ спустя 14 часов возобновили обстрел Донецка

Под огонь попал Кировский район

ДОНЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду утром возобновили обстрел Донецка после 14 часов перерыва, выпустив по городу пять снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, ВСУ совершили обстрел в 07:15 мск, под огнем оказался Кировский район города.

Предыдущий обстрел Донецка зафиксировали 16 мая в 17:05 мск. 

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