ВСУ спустя 14 часов возобновили обстрел Донецка

Под огонь попал Кировский район

ДОНЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду утром возобновили обстрел Донецка после 14 часов перерыва, выпустив по городу пять снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, ВСУ совершили обстрел в 07:15 мск, под огнем оказался Кировский район города.

Предыдущий обстрел Донецка зафиксировали 16 мая в 17:05 мск.