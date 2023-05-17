17 мая, 13:09
Военная операция на Украине

Рогов сообщил об обстрелах ВСУ Токмака в Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", работает система ПВО

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Токмак в Запорожской области, работает система ПВО. Об этом сообщил в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Токмаке громко. Город снова под обстрелом боевиков ВСУ. Работает [система] ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.

16 мая Рогов сообщил, что украинские войска ведут огонь по Токмаку из тяжелых видов вооружения. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил тогда, что жертв при обстреле города удалось избежать благодаря вывозу людей в более безопасные населенные пункты. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация