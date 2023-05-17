Рогов сообщил об обстрелах ВСУ Токмака в Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", работает система ПВО

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Токмак в Запорожской области, работает система ПВО. Об этом сообщил в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Токмаке громко. Город снова под обстрелом боевиков ВСУ. Работает [система] ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.

16 мая Рогов сообщил, что украинские войска ведут огонь по Токмаку из тяжелых видов вооружения. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил тогда, что жертв при обстреле города удалось избежать благодаря вывозу людей в более безопасные населенные пункты.