17 мая, 13:12,
обновлено 17 мая, 15:07
Лесные пожары в России

В Тюмени из-за ландшафтных пожаров в области образовался смог

Возгорания действуют в районе Велижанского тракта и в Нижнетавдинском районе

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Ландшафтные пожары в районе Велижанского тракта и Нижнетавдинском районе Тюменской области стали причиной смога в Тюмени. Об этом в среду сообщили в информационном центре правительства региона.

"Причина смога в Тюмени - ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта и природные пожары в Нижнетавдинском районе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе Велижанского тракта огонь локализован на 110 га, в тушении участвуют подразделения МЧС. Угрозы садовым обществам нет. По данным регионального департамента лесного комплекса, сейчас в Нижнетавдинском районе действуют два природных пожара, задействованы силы и техника Тюменской авиабазы. Угрозы для ближайших населенных пунктов нет.

После отбора проб атмосферного воздуха 17 мая в СНТ "Якорь", где наблюдалось задымление, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено, об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская область
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