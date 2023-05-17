На Запорожье сообщили об обстреле села Берестового со стороны ВСУ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что информация по пострадавшим и разрушениям уточняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Украинские войска обстреляли населенный пункт Берестовое в Бердянском районе Запорожской области. Об этом сообщил в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня террористический киевский режим снова нанес удар по селу Берестовому Бердянского района Запорожской области. Информация по пострадавшим и разрушениям уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

В среду Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ряд населенных пунктов в Запорожской области, в том числе поселок Черниговка, города Пологи и Токмак, из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Как сообщили в оперативных службах региона, при обстреле населенного пункта Басань тяжелые ранения получили два мирных жителя.