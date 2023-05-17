17 мая, 13:42

В Кисловодске в аварии с маршрутным автобусом пострадали три человека

Их доставили в больницу

ПЯТИГОРСК, 17 мая. /ТАСС/. Авария с участием маршрутного автобуса произошла на въезде в Кисловодск, пострадали три человека. Об этом в среду сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Серьезное ДТП с маршрутным автобусом № 23 на въезде в Кисловодск. По предварительной информации пострадали два пассажира и водитель", - написал Моисеев.

По его словам, на скорой помощи они отправлены в городскую больницу.

По информации, размещенной в Telegram-канале краевого УГИБДД, около 15:45 мск на 45 км автодороги "Минеральные Воды - Кисловодск" водитель пассажирской ГАЗели, поворачивая налево на автостанцию, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с легковым автомобилем Mercedes. От удара легковой автомобиль съехал с дороги, а маршрутка перевернулась на бок.

"Известно, что "Газель" двигалась по маршруту "Кисловодск - Ессентуки". За рулем находился 58-летний житель Московской области, который за последние два года более 60 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются", - сказано в сообщении. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация