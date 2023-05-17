На Урале предварительный ущерб от пожаров составил с начала года 107 млн рублей

По словам начальника департамента лесного хозяйства по округу Олега Сандакова, всего в 2023 году сумма ущерба ожидается в пределах 4 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Предварительный ущерб от пожаров в Уральском федеральном округе (УрФО) с начала 2023 года составил 107 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (УрФО) Олег Сандаков.

"На сегодня, сколько смогли пока посчитать специалисты в министерствах и департаментах по Уральскому федеральному округу, пока насчитали 107 млн рублей. <…> Я думаю, что в пределах 4 млрд - это по всему Уральскому федеральному округу - в этом году цифра должна быть", - сказал Сандаков.

Ранее он уточнял, что ущерб складывается от потерь древесины на корню, погибших молодняков, сгоревшей или поврежденной лесной продукции и затрат на тушение.

Сандаков также уточнил, что режим ЧС из-за природных пожаров продолжает действовать в Свердловской и Тюменской областях.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, специалисты потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тыс. га за прошедшие сутки.

Ранее ситуация с пожарами в регионе была названа критической. В нескольких муниципалитетах введен режим ЧС. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела.