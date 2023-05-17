Верховный суд Нидерландов не допустил музеи Крыма до заседаний по скифскому золоту

Директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина назвала положительной ситуацию, при которой привезенные из Крыма в Амстердам музейные экспонаты остаются в Музее Алларда Пирсона вопреки требованиям Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов не допустил музеи Крыма до заседаний по вопросу возможной передачи скифского золота Украине, сообщила журналистам в среду директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

"Мы не допущены уже ни к каким судебным заседаниям. Как сказал генеральный прокурор Нидерландов, не имеет уже смысла, все эти материалы <...> есть, и слушать некого. И вердикт будет вынесен. Но я не сомневаюсь, и трудно сомневаться, каким он будет, потому что он совершенно политический", - сказала Умрихина.

При этом директор музея назвала положительной ситуацию, при которой привезенные из Крыма в Амстердам музейные экспонаты остаются в Музее Алларда Пирсона вопреки требованиям Украины. "Будем надеяться на то, что так это и будет до тех пор, пока не будет стабильная обстановка международная", - добавила Умрихина.