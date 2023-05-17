Суд арестовал замминистра природных ресурсов Поморья по делу о мошенничестве и взятке

Кирилл Шаповалов пробудет под стражей два месяца

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО на два месяца заместителя министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Кирилла Шаповалова, задержанного по делу о мошенничества, даче и получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Архангельского областного суда.

"Шаповалову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 15 июля включительно", - сказали в пресс-службе.

16 мая были задержаны Шаповалов, гендиректор "Экоинтегратора" (является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Архангельской области - прим. ТАСС) Валерий Шушков и бенефициар "Экоинтегратора" Илья Лещенко.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере, даче взятки должностному лицу в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, получении должностным лицом взятки в крупном размере.

По версии следствия, руководитель ООО "Экоинтегратор" и иные лица с декабря 2020 года по апрель 2023 года организовали ежемесячное предоставление в профильное региональное министерство о субсидии. В документах были указаны ложные сведения о завышенных объемах отходов. Должностные лица министерства без проведения проверки объемов отходов подготовили распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов. В результате на счет ООО "Экоинтегратор" было перечислено около 18 млн рублей, впоследствии похищенных.

С целью сокрытия данного факта чиновник министерства за взятку в размере более 585 тыс. рублей пресекал попытки подчиненных проверить достоверность расчетов "Экоинтегратора". ООО "Экоинтегратор" продолжает работу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в штатном режиме. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел.