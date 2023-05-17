В Оренбурге после пожара ввели режим повышенной готовности для предупреждения ЧС

Существует угроза обрушения строительных конструкций дома № 46 на улице Максима Горького

ТАСС, 17 мая. Власти Оренбурга ввели режим повышенной готовности для предупреждения возникновения ЧС, связанной с угрозой обрушения дома на улице Горького, где произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация Оренбурга.

"В Оренбурге введен режим повышенной готовности для ликвидации последствий пожара на ул. М. Горького. Постановление о введении режима повышенной готовности было подписано главой города Сергеем Салминым 17 мая", - говорится в сообщении мэрии.

Режим повышенной готовности вводится для предупреждения чрезвычайной ситуации, которая может произойти из-за обрушения строительных конструкций дома № 46 на улице Максима Горького. В администрации добавили, что горожане, которые проживали в пострадавших при пожаре квартирах, будут обеспечены жильем из числа свободных муниципальных жилых помещений.

Утром в среду в центре Оренбурга загорелась кровля четырехэтажного жилого дома. В 14:58 пожар был локализован на площади 700 кв. м. Из огня спасены 2 человека, 10 жильцов эвакуированы. В 15:56 ликвидировали открытое горение, в 17:37 мск пожар полностью потушили.