Бывшего замгендиректора нижегородского водоканала осудили на четыре года по делу о взятках

Он выплатит штраф в размере 22 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель генерального директора АО "Нижегородский водоканал" приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 22 млн рублей по делу о взятках, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в сумме 22 млн рублей", - говорится в сообщении.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере, два эпизода).

Следствием и судом установлено, что с июня 2018-го по ноябрь 2020 года гендиректор и члены преступного сообщества, находясь на территории Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Пензы, получали от представителей контрагентов общества взятки на общую сумму более 40 млн рублей за общее покровительство при исполнении обязательств по заключенным и планирующимся к заключению договорам между водоканалом и контрагентами, а также беспрепятственное принятие выполненных работ. Контрагенты выполняли в том числе изыскательские работы, поставки химических реагентов, ремонтные работы, клининговые услуги.

Уголовное дело в отношении организаторов и остальных участников преступного сообщества также рассматривается в суде.

Как сообщали в ноябре 2020 года в пресс-службе управления СК РФ по региону, генеральный директор АО "Нижегородский водоканал", его заместители и должностные лица компании были задержаны по подозрению в организации преступного сообщества, получении взятки и покушении на мошенничество.