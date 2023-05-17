В Луганске объяснили звук взрыва переходом самолета на сверхзвуковую скорость

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко сообщил об отсутствии происшествий в городе

ЛУГАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Самолет Военно-космических сил РФ в среду вечером перешел на сверхзвуковую скорость в районе Луганска, поэтому жители города услышали звук, похожий на взрыв. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Все нормально. В Луганске - без происшествий. Это [взрыв] особенности перехода на сверхзвук ВКС России", - сказал он. Марочко отметил, что сообщения, распространяемые жителями республики в социальных сетях о взрыве в Луганске, "играют на руку противнику". "Начинает распространяться паника среди населения, тем более после прилетов по Луганску", - пояснил офицер.

Ранее несколько СМИ сообщили, что в среду вечером в Луганске прогремел взрыв.

12, 13 и 15 мая ВС Украины (ВСУ) трижды ударили по Луганску и поселку Юбилейный, относящемуся к городу. Украинские военные применили крылатые ракеты Storm Shadow, о передаче которых Киеву 11 мая сообщил Лондон. В результате обстрелов были ранены восемь мирных жителей, в том числе шестеро детей. Кроме того, повреждения получили многоквартирные дома, гаражи, легковые автомобили, административное здание и линия электропередачи.

Днем 15 мая в центре Луганска было совершено покушение на врио министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета. По версии следствия, в помещении парикмахерской на улице Демехина, где находился Корнет, взорвалась граната. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила ТАСС, что в лечебных учреждениях республики находятся восемь пострадавших, четверо из них, включая Корнета, в тяжелом состоянии. При этом, как отметила глава ведомства, врио министра перенес полостную операцию, его жизни ничего не угрожает.