В Кении число жертв практиковавшей голодание секты превысило 225

Еще 610 человек считаются пропавшими без вести

ПРЕТОРИЯ, 17 мая. /ТАСС/. Число погибших членов религиозной секты "Международная церковь "Хорошие новости" увеличилось в Кении до 226 после того, как полицейские эксперты эксгумировали в течение нынешней среды еще 15 тел. Об этом сообщила префект округа Кифили Рода Онянча.

"Из неглубоких могил были извлечены 14 тел, еще одно найдено в кустах", - приводит ее слова кенийская газета The Star. Онянча отметила, что эксгумация продолжится в ближайшие дни. Еще 610 человек, принадлежавшие к секте, считаются пропавшими без вести.

Работы по вскрытию могил ведутся на территории расположенного в лесу Шакахола поместья пастора Пола Маккензи, который около 20 лет назад создал данную секту. Полиция обнаружила первые тела погибших в одном из домов в лесном поместье Маккензи 14 апреля. Одновременно были найдены многочисленные могилы. Их вскрытие началось 21 апреля. Могилы находятся на участке площадью 323 га.

Специальная группа экспертов начала 1 мая вскрытие эксгумированных тел. На текущий день специалисты получили данные о причинах смерти 112 человек. Большинство из них умерли от голода. Однако есть жертвы, в первую очередь дети, которые были задушены. Полиция не исключает, что они были убиты с целью дальнейшего изъятия органов.

На протяжении последних двух десятилетий Маккензи проповедовал крайние формы голодания, что, по его мнению, является для верующего наиболее быстрым путем обрести вечную жизнь. Как уже сообщили очевидцы, Маккензи объявил, что 15 апреля 2023 года произойдет конец света и членам его секты следует умереть накануне этого дня, чтобы не стать жертвами апокалипсиса и тем самым обречь себя на вечные муки.

Пастор сдался властям 15 апреля и сейчас находится под следствием. Неделю назад суд постановил, что Маккензи останется под стражей еще 30 дней. Ожидается, что он предстанет перед особым трибуналом по причине исключительной тяжести обвинений.