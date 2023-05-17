Фигурант дела о теракте в 2022 году планировал ракетную атаку на "Уралвагонзавод"

В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области заявили, что мужчина изготовил самодельные ракеты из подручных средств и планировал совершить атаку на здание "Уралвагонзавода"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области пресекли попытку атаки на здание "Уралвагонзавода" мужчины, который изготовил самодельные ракеты из подручных средств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления.

О задержании и аресте за попытку теракта в Нижнем Тагиле мужчины, который переехал на Урал из Украины в 2014 году, управление сообщало в октябре 2022 года, не раскрывая подробностей.

"Мужчина в подвале жилого дома оборудовал настоящий бункер. При обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу. Установлено, что с их помощью он планировал атаковать "Уралвагонзавод", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ).